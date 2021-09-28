Заморозки до -5°С ожидают в Удмуртии ближайшей ночью

Температура воздуха опустится до 0…-5°С. Фото: Константин Ившин
В ночь с 28 на 29 сентября в Удмуртии ожидаются заморозки до -5°С. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.
«Температура воздуха опустится до 0…-5°С», - говорится в сообщении.
Жителей республики просят соблюдать меры предосторожности.
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