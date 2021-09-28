Лишь 32% жителей Ижевска считают свой город лучшим для построения карьеры

Число жителей, которые видят Ижевск местом для своего успешного карьерного будущего, по сравнению с прошлым годом сократилось на 2 процентных пункта. Фото: pixabay.com

По данным опроса, проведенного сервисом по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.ru, лишь 32% ижевчан считают свой город лучшим местом для построения успешной карьеры. 44% опрошенных утверждают обратное, 24% затруднились ответить.

«Пандемия коронавируса осложнила карьерное развитие специалистов из разных регионов: в большинстве российских мегаполисов по сравнению с доковидным периодом снижается число жителей, считающих город лучшим для своей карьеры. Исключением стали лишь Новокузнецк, Барнаул, Махачкала, Томск и Москва. В опросе приняли участие по 1 500 представителей экономически активного населения Москвы и Санкт-Петербурга и по 500 жителей других крупных городов», - сообщает пресс-служба сервиса.

Отмечается, что число жителей, которые видят Ижевск местом для своего успешного карьерного будущего, по сравнению с прошлым годом сократилось на 2 процентных пункта.

Лучшим городом для карьерного роста по-прежнему остается Москва – так считает 71% жителей белокаменной. Сложнее всего, по мнению опрошенных, строить карьеру в Омске (14%), Волгограде (13%) и Саратове (13%).

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