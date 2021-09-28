Карта распространения коронавируса на 28 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 136 ижевчан. Фото: pixabay.com
На утро 28 сентября в Удмуртии коронавирус подтвердился у 235 человек. 20 человек скончались, 167 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.
Ижевск — 24 923 (+136 по отношению к утру 26 сентября)
Балезинский район — 950 (+36)
Сарапул — 1 954 (+14)
Воткинск — 2 217 (+9)
Можга — 2605 (+8)
Воткинский район — 622 (+8)
Сюмсинский район — 598 (+6)
Можгинский район — 621 (+4)
Малопургинский район — 613 (+4)
Вавожский район — 462 (+4)
Завьяловский район — 2 300 (+3)
Шарканский район — 838 (+2)
Увинский район — 1 734 (+1)
Глазов — 2 421
Игринский район — 1 272
Алнашский район — 782
Якшур-Бодьинский район — 632
Сарапульский район — 565
Кезский район — 534
Красногорский район — 525
Кизнерский район — 512
Камбарский район — 502
Глазовский район — 469
Юкаменский район — 467
Селтинский район — 427
Киясовский район — 395
Граховский район — 371
Дебесский район — 368
Ярский район — 361
Каракулинский район — 310
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