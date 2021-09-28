Карта распространения коронавируса на 28 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

За последние сутки коронавирус подтвердился у 136 ижевчан. Фото: pixabay.com

На утро 28 сентября в Удмуртии коронавирус подтвердился у 235 человек. 20 человек скончались, 167 – выздоровели. Рассказываем, как по данным оперштаба складывается ситуация в разных районах республики.

Ижевск — 24 923 (+136 по отношению к утру 26 сентября)

Балезинский район — 950 (+36)

Сарапул — 1 954 (+14)

Воткинск — 2 217 (+9)

Можга — 2605 (+8)

Воткинский район — 622 (+8)

Сюмсинский район — 598 (+6)

Можгинский район — 621 (+4)

Малопургинский район — 613 (+4)

Вавожский район — 462 (+4)

Завьяловский район — 2 300 (+3)

Шарканский район — 838 (+2)

Увинский район — 1 734 (+1)

Глазов — 2 421

Игринский район — 1 272

Алнашский район — 782

Якшур-Бодьинский район — 632

Сарапульский район — 565

Кезский район — 534

Красногорский район — 525

Кизнерский район — 512

Камбарский район — 502

Глазовский район — 469

Юкаменский район — 467

Селтинский район — 427

Киясовский район — 395

Граховский район — 371

Дебесский район — 368

Ярский район — 361

Каракулинский район — 310

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