За изнасилование 10-летней давности осудят двоих жителей Удмуртии

Преступление было совершено в июне 2010 года. Фото: pixabay.com

В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении ранее несудимого 44-летнего жителя Камбарки и ранее судимого 29-летнего сарапульчанина. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, их обвиняют в совершении умышленного тяжкого преступления против половой свободы (пункт «а» части 2 статьи 131 УК РФ).

«В соответствии с обвинительным заключением, а также исходя из материалов дела установлено, что указанные лица в июне 2010 года в вечернее время в районе «Гудок» г. Сарапула после совместного распития спиртных напитков, применяя насилие, совершили изнасилование ранее незнакомой 38-летней женщины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление раскрыто спустя 10 лет благодаря новым научно-техническим возможностям производства судебных экспертиз.

Мужчинам грозит до 10 лет колонии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Как побороть осеннюю хандру: 7 действенных способов от ижевчан, которые разобрал психолог

Карта распространения коронавируса на 28 сентября: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших