Глава района в Удмуртии торжественно открыл беседку

Стоимость проекта составила 161 120 рублей. Фото: vk.com/sabrekovvv

25 сентября в деревне Кабаково Глазовского района Удмуртии состоялось торжественное открытие крытой беседки. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Вячеслав Сабреков, теперь жителям деревни есть где собираться с друзьями, общаться, «а может, и чайку попить».

«Мечта осуществилась благодаря активным жителям и участию в программе самообложения с проектом «Благоустройство деревни Кабаково (строительство крытой беседки в д. Кабаково)», - пишет Сабреков.

Судя по фотографиям, в беседке размещена минимальная мебель, можно заметить и элементы декора. Фото: vk.com/sabrekovvvе

Отмечается, что стоимость проекта составила 161 120 рублей. Открытие беседки сопровождалось «музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем».

Глава района поблагодарил жителей за активную жизненную позицию и желание поднять качество жизни в родной деревне.

«Как говорится, большое дело начинается с малого – с одного принятого решения, результат которого будет радовать сельчан еще долго», - подытожил он.

В комментариях пользователи делятся своим мнением по поводу нового досугового центра. Некоторые из них сравнивают объект благоустройства с «сараем», «туалетом», «собачьим вольером» или «бытовкой». Их оппоненты указывают на то, что в деревне никогда не было клуба, и новая беседка хоть как-то решает эту проблему.

«Жители всегда мечтали о том, чтобы у них было такое место, где можно посидеть и пообщаться. И деньги они собирали сами!!!! И если вам не нравится что-то, приехали бы и помогли советом как правильно на ваш взгляд надо было построить», - возмущается пользователь Людмила (орфография и пунктуация сохранены).

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