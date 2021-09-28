Пенсионеры в Ижевске смогут бесплатно посетить зоопарк

Акция проходит в одиннадцатый раз. Фото: Сергей Грачев

В честь Дня пожилого человека в Ижевске в одиннадцатый раз пройдет акция «Мудрый зоопарк». Как сообщил на своей странице «ВКонтакте глава города Олег Бекмеметьев, с 29 сентября по 1 октября пенсионеры смогут совершенно бесплатно посетить зоопарк столицы Удмуртии.

«Зоопарк ждет гостей 29-30 сентября с 9.00 до 19.00, 1 октября - с 9.00 до 18.00», - пишет градоначальник.

На входе необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение.

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