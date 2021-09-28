Дополнительные антиковидные ограничения вводят в Удмуртии

МВД и Роспотребнадзору поручено усилить рейды по контролю за соблюдением масочного режима. Фото: Дмитрий Селезнев

С 29 сентября в Удмуртии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации вводятся дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщил в ходе заседания оперативного штаба председатель правительства региона Ярослав Семенов, со среды в республике запрещается работа фуд-кортов.

Заведения общепита перейдут на режим заполняемости залов не более 50%. Впрочем, при наличии у гостей заведения сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного в течение последних 72 часов, залы можно будет заполнять и на 100%.

С 5 октября без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста нельзя будет посетить любые спортивные, культурные и просветительские мероприятия.

Термометрия при входе в магазины и учреждения вновь становится обязательной. Также МВД и Роспотребнадзору поручено усилить рейды по контролю за соблюдением масочного режима.

Министерство образования и науки Удмуртии в течение суток представит предложения по дистанцированию учащихся и преподавателей, а также об объявлении каникул и переходе на дистанционное обучение.

В правительстве республики указывают на вынужденный характер данных мер. В Удмуртии растет число заболевших и умерших от ковида, увеличивается количество тяжелых случаев, а темпы вакцинации снижаются. Кроме того, растет заболеваемость ОРВИ.

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