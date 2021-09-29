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Общество29 сентября 2021 5:36

Погода в Ижевске 29 сентября: пасмурно и до +9°С

Традиционный прогноз погоды
Наталья Сорокина
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Ночью столбик термометра опустится до +3 градусов.

Ночью столбик термометра опустится до +3 градусов.

Доброе утро, Ижевск! Ясная и прохладная погода ожидается сегодня на улице. Но уже к обеду станет пасмурно. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

По данным Яндекс.Погода, днем 29 сентября в Ижевске ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха не поднимется выше +9°С днем. Ветер северо-восточный, 2,7 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +3 градусов.

Магнитное поле возмущенное. УФ-индекс - 2, низкий.

Желаем вам отличного дня!

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