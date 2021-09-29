Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2021 6:02

В одной из квартир Ижевска убили 18-летнюю девушку

Сейчас подозреваемого задержали
Наталья Сорокина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас подозреваемого задержали

Сейчас подозреваемого задержали

Фото: Диля Ахмадишина

Вначале девушка проводила время с подругой и друзьями. Почти под утро 27 сентября они решили поехать к знакомому. Но он оказался не один. Там же в квартире был 38-летний ранее судимый мужчина.

Между девушкой и ее новым знакомым возникла ссора, пишет пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. Мужчина схватил нож и ударил знакомую в шею. От полученного ранения она умерла на месте.

Сейчас подозреваемого задержали. Максимальный срок за совершение этого преступления – 15 лет лишения свободы.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава района в Удмуртии торжественно открыл беседку.

За изнасилование 10-летней давности осудят двоих жителей Удмуртии.