В одной из квартир Ижевска убили 18-летнюю девушку

Сейчас подозреваемого задержали
Фото: Диля Ахмадишина
Вначале девушка проводила время с подругой и друзьями. Почти под утро 27 сентября они решили поехать к знакомому. Но он оказался не один. Там же в квартире был 38-летний ранее судимый мужчина.
Между девушкой и ее новым знакомым возникла ссора, пишет пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии. Мужчина схватил нож и ударил знакомую в шею. От полученного ранения она умерла на месте.
Сейчас подозреваемого задержали. Максимальный срок за совершение этого преступления – 15 лет лишения свободы.
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