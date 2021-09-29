Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт29 сентября 2021 7:05

Золото выиграл спортсмен из Удмуртии на Чемпионате мира по пауэрлифтингу

Это не первая победа спортсмена на международных соревнованиях
Наталья Сорокина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Это не первая победа спортсмена на международных соревнованиях. Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии

Это не первая победа спортсмена на международных соревнованиях. Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии

25 – 26 сентября в Екатеринбурге прошел Чемпионат мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. Вячеслав Ельцов показал лучший результат в дисциплине «Становая тяга без экипировки» в весовой категории 60 кг, среди ветеранов в возрасте 50 – 54 года с результатом 162,5 кг. И при этом побил личный рекорд.

Кстати, это не первая победа Вячеслав Алексеевич в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта республики. Минувшей весной он выиграл в двух дисциплинах на Открытом Кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. И еще выполнил нормативы мастера спорта по становой тяге и кандидата в мастера спорта по народной тяге.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Молодая семья из Удмуртии приняла участие в шоу «Видели видео?» на Первом канале.

Дополнительные антиковидные ограничения вводят в Удмуртии.