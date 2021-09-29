Золото выиграл спортсмен из Удмуртии на Чемпионате мира по пауэрлифтингу

Это не первая победа спортсмена на международных соревнованиях. Фото: пресс-служба Минспорта Удмуртии

25 – 26 сентября в Екатеринбурге прошел Чемпионат мира по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. Вячеслав Ельцов показал лучший результат в дисциплине «Становая тяга без экипировки» в весовой категории 60 кг, среди ветеранов в возрасте 50 – 54 года с результатом 162,5 кг. И при этом побил личный рекорд.

Кстати, это не первая победа Вячеслав Алексеевич в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта республики. Минувшей весной он выиграл в двух дисциплинах на Открытом Кубке Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. И еще выполнил нормативы мастера спорта по становой тяге и кандидата в мастера спорта по народной тяге.

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