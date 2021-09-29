В больницах Удмуртии свободны менее 2% ковид-коек

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С 1 октября в Республиканском госпитале ветеранов войн планируют дополнительно развернуть 90 коек и еще 150 коек в № 1. Сейчас на стационарном лечении в Удмуртии находятся 3145 пациентов. Свободными остаются всего 44 койки.

– На амбулаторном лечении находится около 12,6 тыс. человек. Количество вызовов терапевтов на дом выросло почти в 10 раз, – сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Сейчас вакцину от коронавируса поставили 42% жителей республики, для формирования коллективного иммунитета нужно привить 80% населения.

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