Водитель автомобиля Ford Focus получил травмы после столкновения c лосем в Удмуртии

О дальнейшей судьбе лося не сообщается. Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

Накануне, 28 сентября, около 19:30 на 30-м километре автодороги «Ижевск – Сарапул» в Малопургинском районе Удмуртии произошло ДТП с участием лося. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 34-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил дикое животное при движении в сторону Ижевска.

«В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы, госпитализирован», - говорится в сообщении.

Госавтоинспекция напоминает, что при появлении животных на дороге водитель должен сбросить скорость вплоть до остановки и включить аварийную световую сигнализацию. Как правило, заметив опасность, лоси не убегают в лес, а выходят на проезжую часть перед близко движущимися транспортными средствами.

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