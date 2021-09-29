Мужчину, который зарезал знакомого за отказ кукарекать после игры в шашки, осудили в Ижевске

Совместная пьянка после игры в шашки обернулась трагедией. Фото: pixabay.com

Накануне, 28 сентября, суд рассмотрел уголовное дело в отношении 58-летнего ижевчанина. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его обвиняли в убийстве знакомого после игры в шашки.

«Судом установлено, что подсудимый, находясь в квартире по месту жительства, в ходе совместного распития спиртного со своим знакомым после игры в шашки, нанес ему удар ножом в область грудной клетки», - говорится в сообщении.

Напомним, знакомый отказался выполнить неоднозначное «условие» партии: проигравший должен был выйти на балкон и громко прокукарекать. Подсудимому это не понравилось, из-за чего и разгорелся смертельный конфликт. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Подсудимый был признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ. С учетом позиции прокурора, ему назначили наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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