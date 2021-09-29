Последние новости Ижевска на утро 29 сентября 2021 года: новые антиковидные меры в Удмуртии и перенос трамвайной остановки

Новости Ижевска. Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 29 сентября. Синоптики обещают до 9°C, будет пасмурно, но без дождей. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 29 сентября одной строкой:

– Глава района в Удмуртии торжественно открыл беседку.

– Дополнительные антиковидные ограничения вводят в Удмуртии.

– Лишь 32% жителей Ижевска считают свой город лучшим для построения карьеры.

– Трамвайную остановку «Улица 40 лет Победы» в Ижевске временно перенесут.

– Молодая семья из Удмуртии приняла участие в шоу «Видели видео?» на Первом канале.

Перейдем к подробным новостям:

Новые антиковидные меры вводят в Удмуртии

С 29 сентября в Удмуртии вновь вводится обязательная термометрия на входе в магазины и учреждения Фото: Амир Закиров

Количество заболевших и умерших ежедневно растет, а вот темпы вакцинации заметно снижаются. Растет и заболеваемость ОРВИ. На фоне сложившейся ситуации правительство республики было вынуждено пойти на новые меры.

Депутаты четырех партий представят Удмуртию в Госдуме

Выборы в Госдуму -2021 Фото: Диля Ахмадишина

Выборы в Государственную Думу позади, пришло время рассказать об их итогах. Предварительные данные по голосованию в Удмуртии уже освещались, и наконец появился точный список депутатов, которые будут представлять республику в нижней палате парламента России.

Как побороть осеннюю хандру

Можно ли выбраться из этого состояния? pixabay.com

За окном заметно похолодало, часто льют дожди и стремительно сокращается световой день. Стандартная погода для осеннего сезона. Вместе с серыми пейзажами приходит чувство грусти и одиночества. Как с ними бороться?