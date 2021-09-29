Жителя Удмуртии будут судить за попытку взорвать купюроприемник банкомата

Монтировку и газовый баллон мужчина спрятал в овраге. Фото: УМВД по Удмуртии

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Воткинского района. Как сообщает пресс-служба УМВД по республике, его обвиняют в покушении на кражу денег в особо крупном размере (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 158 УК РФ).

«Установлено, что обвиняемый, рабочий предприятия, с целью хищения денежных средств в ночное время приехал на личном автомобиле к отделению одного из банков на территории города Воткинска. Надев на голову маску с прорезями для глаз, он вошел в помещение, где расположены банкоматы, монтировкой вскрыл один из них и с помощью газовых баллонов попытался взорвать купюроприемник», - говорится в сообщении.

Как выяснилось позднее, в банкомате на тот момент находилось 2,7 млн рублей. Украсть деньги у обвиняемого не получилось – когда он вскрыл панель, сработала система сигнализации, после чего он быстро ретировался.

Личность злоумышленника была установлена. Полицейские при участии бойцов Росгвардии задержали его по месту жительства. В доме была обнаружена одежда и обувь, которая была на мужчине в момент преступления, а в овраге неподалеку – спрятанные им монтировка и газовый баллон.

Отмечается, что обвиняемый возместил банку ущерб в размере 10 тысяч рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет колонии.

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