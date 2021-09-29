Жителя Ижевска осудили за убийство жены работодателя

Женщина сделала ему замечание. Фото: pixabay.com

В Удмуртии вынесен приговор в отношении 39-летнего жителя Ижевска. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, его признали виновным в убийстве супруги своего работодателя.

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 30 на 31 августа 2019 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию частного домовладения по ул. В. Сивкова г. Ижевске, принадлежащего предпринимателю, у которого он работал разнорабочим на строительстве объектов. Мужчина хотел забрать свои деньги из спецодежды, которую он оставлял здесь после смены. жены работодателя», - говорится в сообщении.

В этот момент из дома вышла 58-летняя супруга предпринимателя. Она сделала мужчине замечание, возмутившись его проникновением во двор и шумом в ночное время. Злоумышленник, испытывая к женщине личную неприязнь, ударил ее по лицу и затащил в гараж, где и задушил. Утром хозяин дома обнаружил бездыханное тело своей супруги.

Согласно приговору суда, ближайшие 9,5 лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

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