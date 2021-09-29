Видео: похитителей средств со счетов жителей Удмуртии задержали в Челябинской области

В настоящее время устанавливаются все факты преступной деятельности подозреваемых. Фото: пресс-служба УМВД по Удмуртии

Сотрудниками УМВД по Удмуртии установлены и задержаны подозреваемые в совершении дистанционных мошенничеств в отношении жителей республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, ими оказались жители Челябинской области – женщина 1988 года рождения и мужчина 1991 года рождения.

«Злоумышленники, находясь на территории Челябинской области, осуществляли телефонные звонки жителям Удмуртской Республики. Представляясь сотрудниками службы безопасности банков, они сообщали потерпевшим о незаконных операциях, в настоящее время проводимых с банковскими счетами, после чего предлагали назвать реквизиты банковских карт, чтобы прервать транзакции. В последующем, завладев данными банковских карт граждан, похищали денежные средства, в дальнейшем распоряжались ими по своему усмотрению», - приводит пресс-служба версию следствия

Установлено, что жертвой мошенников стал 50-летний мужчина. Еще один житель Удмуртии отказался называть данные своей банковской карты, поскольку знал о существовании аналогичных способов мошенничества.

В настоящее время устанавливаются все факты преступной деятельности подозреваемых. Возбуждены уголовные дела по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета», а также по части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Покушение на совершение кражи с банковского счета»). Задержанных заключили под стражу на 2 месяца.

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