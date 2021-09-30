Погода в Ижевске 30 сентября: пасмурно и до +9°С

Желаем вам отличного дня! Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 30 сентября.

По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем составит +9°С, будет пасмурно. Ветер северо-западный, до 2,6 м/с. Дождей синоптики не обещают. Атмосферное давление – 758 мм рт.ст.

В ночь с 30 сентября на 1 октября температура воздуха составит +7°С, скорость западного ветра снизится до 1,8 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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