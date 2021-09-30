Девять учителей представят Удмуртию на Всероссийском форуме классных руководителей

Удмуртию представят девять человек. Фото: пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

Тысяча человек примут участие во Всероссийском форуме классных руководителей в Москве, который пройдет 9 – 10 октября. Все педагоги прошли конкурсный отбор. Всего жюри отсмотрело более 21 тысячи заявлений.

Удмуртию представят девять человек. Это Татьяна Брылякова из школы № 62 Ижевска, Павел Юминов из Гимназии № 83 Ижевска, Татьяна Горбушина из Ярской школы № 1, Нина Келарева из Селтинской школы, Елена Эсенкулова из Чуровской школы, Надежда Корепанова из Игринской школы № 4, Ирина Мещерякова из Киясовской школы, Елена Яковлева из Ярской школы и Роза Мелекесова из школы № 7 Воткинска.

На форуме планируют обсудить механизмы поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, развитие профессиональных навыков, вопросы педагогической психологии, сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

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