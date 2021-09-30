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Спорт30 сентября 2021 7:05

Ижевчанин в составе сборной России занял 4 место на Мотокроссе Наций

Команда уступила спортсменам из Великобритании 5 очков
Наталья Сорокина
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Фото: Федерация мотоциклетного спорта России

Фото: Федерация мотоциклетного спорта России

Сборная России выступила на Мотокроссе Наций 2021 и показала лучший результат за всю историю российского мотокросса.

В составе команды были Всеволод Брыляков из Ижевска, Тимур Петрашин из Красноярска, Евгений Бобрышев из Кондрово. Уступив в сумме трех гонок всего пять очков сборной Великобритании, наши спортсмены заняли 4 место, сообщает Федерация мотоциклетного спорта России.

- Наверное мы сделали невозможное! 4 место среди всех стран – это очень круто! Эмоции через край, мурашки по телу! Особенно когда выходил на третий заезд, - поделился впечатлениями Всеволод Брыляков.

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