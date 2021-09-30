Ижевчанин в составе сборной России занял 4 место на Мотокроссе Наций

Фото: Федерация мотоциклетного спорта России

Сборная России выступила на Мотокроссе Наций 2021 и показала лучший результат за всю историю российского мотокросса.

В составе команды были Всеволод Брыляков из Ижевска, Тимур Петрашин из Красноярска, Евгений Бобрышев из Кондрово. Уступив в сумме трех гонок всего пять очков сборной Великобритании, наши спортсмены заняли 4 место, сообщает Федерация мотоциклетного спорта России.

- Наверное мы сделали невозможное! 4 место среди всех стран – это очень круто! Эмоции через край, мурашки по телу! Особенно когда выходил на третий заезд, - поделился впечатлениями Всеволод Брыляков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водитель автомобиля Ford Focus получил травмы после столкновения c лосем в Удмуртии.

В больницах Удмуртии свободны менее 2% ковид-коек.