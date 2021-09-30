За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели рекордные 256 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 30 сентября в Удмуртии выявлено 256 новых случаев коронавируса (новый антирекорд). В числе заболевших 55 детей до 14 лет и 54 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 24 смерти (также антирекорд).

174 человека выздоровели, их выписали.

6 882 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 647 - в состоянии средней степени тяжести, 456 – в тяжелом состоянии.

Всего на 30 сентября в Удмуртии зарегистрировано 53 454 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 43 003 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 026 смертей.

Вакцинированы 395 402 жителя Удмуртии. Из них 325 646 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 43 420 человек.

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