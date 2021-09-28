QR-коды, ПЦР-тесты и закрытие фуд-кортов: новые антиковидные меры вводят в Удмуртии

В Удмуртии ввели QR-коды из-за новых антиковидных мер Фото: Амир Закиров

С 29 сентября в Удмуртии вводятся дополнительные ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Количество заболевших и умерших ежедневно растет, а вот темпы вакцинации заметно снижаются. Растет и заболеваемость ОРВИ. На фоне сложившейся ситуации правительство республики было вынуждено пойти на новые меры.

В частности, с 29 сентября запрещается работа фуд-кортов, а заведения общепита не смогут заполнять залы более, чем на 50% от общего количества посадочных мест. Однако, если у посетителей при себе будет сертификат о вакцинации или сделанный в последние 72 часа отрицательный ПЦР-тест, зал можно заполнять полностью.

Отметим, что с 5 октября ПЦР-тесты и сертификаты станут реальным пропуском на любые массовые мероприятия. Без них окультуриваться и просвещаться, а также болеть на стадионах будет невозможно.

С 29 сентября в Удмуртии вновь вводится обязательная термометрия на входе в магазины и учреждения Фото: Амир Закиров

Дополнительные меры введут и в образовательных учреждениях. Министерство образования и науки Удмуртии в течение суток подготовит предложения, в том числе о внеплановых каникулах и дистанционном образовании. Напомним, что на 27 сентября 2021 года в республике закрыты на карантин из-за коронавируса восемь классов.

Обязательной вновь станет и термометрия при входе в магазины. Кроме этого, МВД и Роспотребнадзору поручено увеличить количество рейдов по контролю за соблюдением масочного режима ижевчанами и жителями районов республики.

На сайте главы и правительства республики сообщается, что наличие сертификата вакцинации подтверждается предъявлением QR-кода. Таким образом, с завтрашнего дня (29.09) QR-код сертификата вакцинации или отрицательный результат тестирования на ковид являются необходимыми условиями для посещения ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общепита (если предприятие заполняет более половины мест), а с 5 октября и для посещения физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий. Ограничения будут действовать до особого распоряжения правительства региона.

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