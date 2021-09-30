На 55-м году жизни скончалась заведующая детским садом №221 Марина Стерхова

Марина Юрьевна руководила детским садом 18 лет. Фото: izh.ru

24 сентября скончалась заведующая МБДОУ № 221 Ижевска Марина Стерхова. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ей было 54 года.

«35 лет она посвятила работе в дошкольном образовании, из них 18 лет руководила детским садом № 221», - говорится в сообщении.

Трудовая деятельность Марины Юрьевны отмечена множеством благодарственных писем и наград, а в 2012 году ей присвоено звание «Почетный работник образования Российской Федерации».

Редакция «Комсомольской правды - Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Марины Юрьевны.

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