Последние новости Ижевска на утро 30 сентября 2021 года: новый советник в Удмуртии и список участников конкурса «Обычный герой Ижевска - 2021»

Архив редакции
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 30 сентября. Синоптики обещают до 9°C, будет пасмурно, но без дождей. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 30 сентября одной строкой:
В больницах Удмуртии свободны менее 2% ковид-коек.
Золото выиграл спортсмен из Удмуртии на Чемпионате мира по пауэрлифтингу.
Опубликован список участников конкурса «Обычный герой Ижевска - 2021».
Видео: похитителей средств со счетов жителей Удмуртии задержали в Челябинской области.
Бывший глава Росгвардии по Удмуртии Ильяс Ханнанов стал советником председателя правительства региона.
Перейдем к подробным новостям:
6 мест Ижевска для прогулок и фотосессий
В сквере каждый член семьи найдет себе интересное занятие
Фото: Амир Закиров
Осень за ее непредсказуемую погоду любят конечно же не все. Но в ней бесспорно есть красота и неповторимость. Выделите время на прогулку по шести интересным местам Ижевска.
Новые антиковидные меры вводят в Удмуртии
В Удмуртии ввели QR-коды из-за новых антиковидных мер
Фото: Амир Закиров
С 29 сентября в Удмуртии вводятся дополнительные ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Количество заболевших и умерших ежедневно растет, а вот темпы вакцинации заметно снижаются.