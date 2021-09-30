Последние новости Ижевска на утро 30 сентября 2021 года: новый советник в Удмуртии и список участников конкурса «Обычный герой Ижевска - 2021»

Архив редакции

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 30 сентября. Синоптики обещают до 9°C, будет пасмурно, но без дождей. Комсомолка» собрала последние новости Ижевска на утро 30 сентября одной строкой:

В больницах Удмуртии свободны менее 2% ковид-коек.

Золото выиграл спортсмен из Удмуртии на Чемпионате мира по пауэрлифтингу.

Опубликован список участников конкурса «Обычный герой Ижевска - 2021».

Видео: похитителей средств со счетов жителей Удмуртии задержали в Челябинской области.

Бывший глава Росгвардии по Удмуртии Ильяс Ханнанов стал советником председателя правительства региона.

Перейдем к подробным новостям:

6 мест Ижевска для прогулок и фотосессий

В сквере каждый член семьи найдет себе интересное занятие Фото: Амир Закиров

Осень за ее непредсказуемую погоду любят конечно же не все. Но в ней бесспорно есть красота и неповторимость. Выделите время на прогулку по шести интересным местам Ижевска.

Новые антиковидные меры вводят в Удмуртии

В Удмуртии ввели QR-коды из-за новых антиковидных мер Фото: Амир Закиров

С 29 сентября в Удмуртии вводятся дополнительные ограничения, связанные с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Количество заболевших и умерших ежедневно растет, а вот темпы вакцинации заметно снижаются.