Отопление отключат в ряде домов в городке Металлургов в Ижевске

Тепло в дома обещают вернуть до 6 утра 1 октября. Фото: Сергей Грачев, архив КП

Сегодня, 30 сентября, на нескольких участках магистральной теплосети в городке Металлургов в столице Удмуртии будут проводиться ремонтные работы. Как сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс», в связи с этим в ряде домов городка временно отключат отопление.

«На время ремонтов будет отключен нагрев системы отопления и горячего водоснабжения в ряде микрорайонов по улицам 30 лет Победы, Нижней, Школьной, Песочной, Родниковой, Кирова, Горького, Милиционной, 50 лет Пионерии, Береговой, К. Маркса. В части микрорайонов городка Металлургов, а также по улицам Пушкинской и К. Маркса будет наблюдаться снижение параметров отопления и горячего водоснабжения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к работам привлечены 6 оперативных и ремонтно-восстановительных бригад и 10 единиц техники. Они устраняют выявленные дефекты трубопровода для предотвращения риска аварии.

Возобновить теплоснабжение в указанных домах обещают до 6:00 1 октября.

Ижевчан просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и напоминают, что после ремонта теплосетей проверять параметры внутридомовой системы должны управляющие организации. В случае отсутствия тепла или низкой температуры следует обратиться за разъяснениями в свою УК или ТСЖ.

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