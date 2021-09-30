Трое полицейских получили травмы по вине нетрезвого водителя в Удмуртии

«УАЗ» двигался со включенными проблесковыми маячками. Фото: Влад Русских, vk.com/sggs18

В ночь с 29 на 30 сентября на улице Мира в Сарапуле произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, 45-летний водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся со служебным автомобилем полиции «УАЗ» со включенными проблесковыми маячками.

Водитель автомобиля Opel также был госпитализирован. Фото: Влад Русских, vk.com/sggs18

«В результате ДТП три сотрудника полиции, находившиеся в салоне служебного автомобиля, получили травмы различной степени тяжести. Водитель автомобиля «Опель» также был госпитализирован», - говорится в сообщении.

В ходе медосвидетельствования выяснилось, что в момент аварии водитель был пьян.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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