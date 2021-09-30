Дети в Удмуртии не смогут посетить массовые мероприятия без ПЦР-теста

За последние сутки в Удмуртии коронавирус подтвердился у 55 детей. Фото: Амир Закиров

С 5 октября дети в Удмуртии смогут посетить массовые мероприятия только при наличии ПЦР-теста на COVID 19, сделанного в течение последних 72 часов. Информация об этом появилась в социальных сетях главы республики Александра Бречалова.

«Да, при посещении массовых мероприятий с 5 октября тест будет необходим. Оперштаб вернется к рассмотрению этого вопроса на следующей неделе. Пока просим воздержаться от развлекательных мероприятий», - сообщается в информационной карточке.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Удмуртии пока не затрагивает граждан младше 18 лет. За последние сутки коронавирусом в республике заразились 55 детей.

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