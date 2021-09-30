ПЦР-тесты, QR-коды и ограничение посадочных мест: как будет работать общепит Удмуртии в новых антиковидных условиях?

Новые антиковидные ограничения ввели в Удмуртии с 29 сентября. Фото: canva.com

Дополнительные антиковидные меры, введенные правительством Удмуртской республики, в первую очередь коснулись предприятий общепита. Фуд-корты было решено закрыть, а в столовых, кафе, ресторанах и барах ограничить количество не прошедших вакцинацию граждан. Если не привит, но очень хочется посидеть с друзьями в кафе, нужно сдать ПЦР-тест, который будет действителен в течение 72 часов. Его нужно предъявить при входе в заведение.

Сразу же после того, как новость о дополнительных мерах разошлись по СМИ и различным сообществам в социальных сетях, горожане стали активно высказывать свое мнение.

Что думают о новых ограничениях горожане?

Часть подписчиков поддерживает ужесточение мер, считая, что только так можно сдержать распространение коронавируса и подвигнуть людей на активную вакцинацию. Пользователи утверждают, что не заболели до сих пор исключительно благодаря вакцине.

«Все правильно! Эти меры необходимы, чтобы обезопасить население от коронавируса, - пишет ижевчанка. – Благодаря прививке, я спокойно живу, общаюсь с родителями и с детьми».

Другая группа – противники прививки - искренне не понимают, как запрет на работу фуд-кортов и ограничения мест в залах общепита может улучшить эпидемиологическую ситуацию. Прививка, считают они, к сожалению, не панацея.

«Моя пожилая мама очень ответственно относилась ко всем рекомендациям: носила маски и даже перчатки, и конечно же вакцинировалась, - рассказывает один из пользователей соцсетей. – Однако она заболела и перенесла COVID-19 крайне тяжело».

Выходишь из дома? Не забудь маску!

А еще возмущаются огромными очередями в поликлиниках Ижевска, которые «почему-то никого не волнуют, а ведь там подхватить коронавирус проще простого - все по несколько часов сидят в одной живой очереди». Маски, уверены некоторые горожане, в такой ситуации совершенно бесполезны. Однако в Роспотребнадзоре Удмуртии так не считают.

Рейды по соблюдению масочного режима усилены, и это уже не предупреждения, а реальные штрафы. Фото: архив редакции

«Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается», – отметили в ведомстве.

Для того, чтобы стимулировать граждан к обязательному ношению масок, правительство республики поручило усилить рейды по выявлению нарушителей. Ижевчане уже делятся тем, что были оштрафованы за отсутствие маски в магазине. Кстати, в магазинах и торговых центрах вновь обязательна термометрия.

Отметим, что посетителям общепита тоже нужно быть в маске. Снять ее можно только во время еды, но она, как сообщили нам предприниматели, обязательно должна находится рядом с посетителем.

Готов ли к новым мерам бизнес?

Безусловно, любые ограничения – это всегда неприятно, тем более для бизнеса, который несет ощутимые финансовые потери. И дело тут не только в уменьшении количества посадочных мест, поясняют бизнесмены, а еще и в том, что нет понимания, сколько горожан привито и кто из них регулярно посещает кафе, бары и рестораны.

Большинство заведений общепита во время пандемии ввели новое направление работы (или усилили уже имеющееся) – доставку еды на дом. Но, как признаются предприниматели, серьезной выручки она не приносит.

«Прибыли от доставки еды на дом практически нет, – сообщил совладелец бара «Сегодня можно» и лапшичной WO Ренат Файзельов. – Большой процент от каждого заказа забирают агрегаторы, а если это собственная доставка, то курьеры».

Есть еще, конечно, сбор заказа на вынос, когда клиенты заведения не остаются в зале, а забирают еду с собой. На безрыбье, как говорится, и рак - рыба. Некоторые кафе Ижевска, кстати, уже 29 сентября сообщили об ограничении посадочных мест, попросили заранее бронировать столики и напомнили о том, что еду всегда можно забрать с собой.

Общепиту придется выбирать: только вакцинированные посетители или 50% от наполняемости зала. Фото: canva.com

Новые задачи или новые проблемы?

Ответственные предприниматели и раньше соблюдали все требования Роспотребнадзора, однако к некоторым новшествам они оказались совершенно не готовыми. Речь идет о QR-кодах, на проверку которых понадобиться время, а значит, может образоваться очередь.

Кстати, после того, как в московских ресторанах ввели подобную меру, был создан сайт checkqr.ru, позволяющий значительно ускорить процесс проверки QR-кодов. Его можно просто добавить на рабочий стол телефона, и в среднем на одного посетителя понадобится около секунды.

Однако не все местные предприниматели, опасаясь агрессии со стороны посетителей, готовы пойти на такой шаг. Делить пришедших горожан на привитых и не прошедших вакцинацию никакого желания нет. Некоторые из владельцев заведений общепита уже сообщили о том, что пойдут по пути заполняемости зала на 50 %.

«Опыт Москвы показал, что при пропуске посетителей по QR-кодам реальная загрузка залов составляла всего 10-20%, ведь далеко не все привитые граждане посещают общепит, – сообщил генеральный директор ресторанного холдинга Welcome Group Максим Коновалов. – Во-вторых, там столкнулись с реальной агрессией людей. Отмечу, что именно мы и окажемся «на передовой», ведь несмотря на то, что мы просто выполняем предъявляемые к нам требования, весь свой гнев посетители обрушат именно на нас».

А еще в предпринимательских кругах нам рассказали, что «просто в шоке» от решения закрыть фуд-корты. Причем вечером им сообщили о том, что утром можно не открываться. А ведь вместо закрытия, уверен бизнес, нужно было искать способы безопасной работы – разделение потоков людей, к примеру, и дистанция между столиками. Вместо этого, они вновь вынуждены выживать в экстремальных условиях.

Сколько продлятся введенные ограничения никто сказать не сможет, да и нет никакой гарантии, что не введут новые. Лишь бы во благо.

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