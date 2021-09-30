Дачные автобусные маршруты в Ижевске прекратят движение

Снижение пассажиропотока было отмечено еще в середине сентября. Фото: АО «ИПОПАТ»

Движение 11 сезонных автобусных маршрутов в Ижевске прекратится в пятницу, 1 октября. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», речь идет об автобусах, на которых ижевчане добирались до своих дач.

«Перестанут курсировать все рейсы с трехзначным номером, начинающимся на «4», у маршрута N 322 будет отменен заезд в с/о «Лесная Даль», №356 прекращает заезды в с/о «Загородный», - говорится в сообщении

Отмечается, что снижение пассажиропотока по «дачным» направлениям было отмечено еще в середине сентября – начавшееся похолодание уже тогда не способствовало проведению огородных работ.

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