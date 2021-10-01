1 октября в Ижевске ожидается небольшой дождь и до +10°С

В Ижевске будет довольно тепло, но сыро Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Первый день октября и последний – рабочей недели в столице Удмуртии будет «классически осенним». Подробнее о прогнозе на пятницу расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, утром 1 октября в Ижевске возможен туман, а днем ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха составит около +8..+10°С. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью преимущественно без осадков. Столбик термометра опустится до +5°С. Направление ветра изменится на западное, скорость не будет превышать 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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