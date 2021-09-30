Глава Глазовского района рассказал о планах по благоустройству территории беседки

Проект полностью реализовали силами жителей. Фото: vk.com/sabrekovvv

25 сентября в деревне Кабаково торжественно открыли беседку. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Вячеслав Сабреков, теперь жителям деревни есть, где собираться с друзьями, общаться, «а может, и чайку попить».

Однако в комментариях некоторые пользователи сравнили объект с «сараем», «туалетом», «собачьим вольером» или «бытовкой». Глава района прокомментировал реакцию общественности.

- Задача нашей администрации сейчас - помочь сделать его привлекательнее. Я выеду в Кабаково и посмотрю, что еще можно сделать. Уже сейчас понимаю, что в первую очередь озеленим участок вокруг беседки, по весне сделаем клумбы. А саму беседку разукрасим изнутри и снаружи, чтобы она была яркой, позитивной и красивой, - объяснил Вячеслав Сабреков.

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