Пьющие многодетные сожители из Удмуртии стали героями ток-шоу на Первом канале

В семье воспитываются 4-летняя девочка и двое мальчиков-близняшек возрастом чуть более года. Фото: Первый канал

Накануне, 29 сентября, на Первом канале вышел сюжет программы «Мужское / Женское» (16+), в центре которого оказались пьющие сожители из Сарапула, брак которых не зарегистрирован. В середине августа органы опеки забрали у них всех троих детей.

В семье воспитываются 4-летняя девочка и двое мальчиков-близняшек возрастом чуть более года (оба больны ДЦП, о чем их мама даже не знала). В семье ожидается пополнение – через два месяца у них должна родиться девочка. По словам родственников, будущая роженица продолжает пьянствовать даже в таком положении, а сожитель в ходе программы признался в интимной связи с ее двоюродной сестрой.

Органы опеки ранее уже забирали девочку, когда мать вынужденно оказалась в больнице после рождения близнецов, однако позже ее вернули в семью. Во время шоу представитель органов опеки рассказал, что семью хотят сохранить и не лишать родительских прав.

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