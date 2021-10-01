За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели рекордные 260 человек

К сожалению, 25 человек скончались. Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 1 октября в Удмуртии выявлено 260 новых случаев коронавируса (новый антирекорд). В числе заболевших 71 ребенок до 14 лет и 45 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 25 смертей (также антирекорд).

174 человека выздоровели, их выписали.

6 854 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 675 - в состоянии средней степени тяжести, 508 – в тяжелом состоянии.

Всего на 1 октября в Удмуртии зарегистрировано 53 714 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 43 186 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксирована 2 051 смерть.

Вакцинированы 396 767 жителей Удмуртии. Из них 326 383 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 44 211 человек.

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