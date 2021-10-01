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Происшествия1 октября 2021 9:38

25-летнего жителя Удмуртии в Сочи насмерть задавил пассажирский поезд

Обстоятельства устанавливаются
Дмитрий Коренев
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Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения на удалось. Фото: t.me/chp_adler

Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения на удалось. Фото: t.me/chp_adler

В Краснодарском крае выясняются причины и обстоятельства гибели 25-летнего жителя Удмуртии. Как сообщает IZHLIFE со ссылкой на портал «Югополис», 29 сентября на территории города Сочи его задавил пассажирский поезд, который следовал из Нижнего Новгорода.

Сообщается, что машинист увидел мужчину и применил экстренное торможение, однако наезд все-таки случился.

Правоохранители проводят проверку.

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