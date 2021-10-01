21-летняя водитель «Калины» врезалась в фуру при обгоне

Девушка не соблюдала необходимый боковой интервал. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 30 сентября, около 19:00, на 63-м километре участка федеральной трассы в Можгинском районе Удмуртии произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по республике, 21-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением при обгоне и врезалась в грузовик Volvo под управлением 51-летнего мужчины, после чего «легковушка» вылетела в кювет и опрокинулась.

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате аварии водитель «Калины» и 22-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

Госавтоинспекция напоминает: водитель обязан соблюдать безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, а также выдерживать боковой интервал, позволяющий избежать столкновения.

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