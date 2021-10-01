Глава Минсельхоза Удмуртии прокомментировала условия содержания коров в СХПК «Пригородный»

Можно заметить полузатопленные смесью грязи и навоза стойла, в которых находятся грязные животные. Фото: instagram.com/gorod_izhevsk/

В социальных сетях появились фотографии из коровника в СХПК «Пригородный» в Глазовском районе. Так, на фото, выложенных в инстаграм-аккаунте gorod_izhevsk, можно заметить полузатопленные смесью грязи и навоза стойла, в которых находятся грязные животные. Вчера вечером ситуацию прокомментировала министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова на своей странице «ВКонтакте».

Фото: instagram.com/gorod_izhevsk/

«Сказать, что это бардак - ничего не сказать. Но! И в таких ситуациях есть человек, который несет за это ответственность», - пишет министр.

Фото: instagram.com/gorod_izhevsk/

По ее словам, будут проведены все необходимые проверочные мероприятия и напомнила, что проверки уже проводились в отношении хозяйств Ярского и Балезинского районов.

Глава Минсельхоза отметила, что хозяйств, допускающих такие ситуации, в республике меньшинство.

«Одного не могу понять… если не лежит душа к отрасли, для чего люди идут туда работать?» - добавляет Абрамова.

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