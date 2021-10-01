Педофил из Якшур-Бодьинского района Удмуртии может отправиться в колонию на 20 лет

Зафиксировано 4 факта изнасилования. Фото: pixabay.com

В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, его обвиняют в неоднократном изнасиловании собственной дочери (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

«В ходе расследования установлено, что в июле, сентябре и октябре 2020 года, в мае 2021 года жителем Якшур-Бодьинского района по месту своего проживания совершены в отношении малолетней дочери 4 факта насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей в силу ее малолетнего возраста», - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в районный суд, где его рассмотрят по существу. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

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