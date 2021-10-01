Ограждение возле Ижевского университета разобрано из-за аварийного состояния

Забор не являлся историческим наследием. Фото: Андрей Рогов

Забор вдоль пешеходного тротуара по улице Студенческой у седьмого корпуса ИжГТУ, ограждавший университет от проезжей части, снесли во второй половине августа. Соответствующие фото появились в соцсетях 26 сентября 2021 года. Причина – аварийное состояние ограждения.

Как сообщила пресс-служба управления документационного обеспечения ИжГТУ, архитектурный стиль забора относился к 60-м годам прошлого столетия. Сооружение не являлось ни историческим наследием, ни объектом имущества учебного заведения или Ижевска. Также он выбивался из общей концепции сквера Калашникова и развития общегородского пространства на территории кампуса вуза:

- единая открытая территория;

- расширенные пешеходные дорожки;

- установка освещения и включение парковочных мест.

Так ограждение выглядело в 2018 году. Фото: Яндекс.Карты

«Забор был установлен на основании старых труб, пористый бетон и кирпич находились в плохом состоянии и крошились. Вуз ремонтировал забор в течение последних лет за счет средств университета, однако полностью его восстановить не удалось, и он представлял угрозу жизни и здоровья студентов, сотрудников и прохожих. Благодаря его сносу, входная группа в седьмой корпус и дорожки сквера стали шире и удобнее», – уточнили журналисту «Комсомолки» в управлении документационного обеспечения.

Установка нового ограждения не планируется. Никаких других сносов на территории ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» в ближайшее время также не будет.

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