Владимир Некрасов ушел с должности главного архитектора Ижевска

Владимир Некрасов. Фото: Сергей Грачев

Начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска Владимир Некрасов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, это решение он принял сам. Последним рабочим днем Некрасова стало 30 сентября.

«С 1 октября исполняет обязанности начальника Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации Ижевска Татьяна Керсантинова, до этого времени занимавшая пост заместителя начальника Управления», - говорится в сообщении.

СПРАВКА КП:

Владимир Васильевич Некрасов родился в 1953 году в селе Билярск Александровского района Татарской АССР.

В 1976 году закончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура».

В 1976-2002 гг. трудился на инженерных и руководящих должностях в сфере архитектуры и градостроительства в госорганизациях Удмуртии, в исполнительных органах республики, Архитектурно-планировочном управлении Ижевска.

В 1987-1988 годах был депутатом Октябрьского районного Совета народных депутатов.

В 2002-2012 гг. и 2015-2021 гг. был начальником Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска.

В 2012-2015 гг. – главный архитектор ООО ««Институт «Удмуртгражданпроект».

В частности, при участии Некрасова был утвержден Генплан Ижевска, разрабатывалась планировка городских территорий, разработано положение к конкурсу на лучший эскизный проект стелы «Город трудовой доблести».

Также за годы работы в проектных организациях Владимир Некрасов организовал проект детской республиканской больницы на улице Ленина. В составе авторских коллективов он поучаствовал в проектировании дворца культуры «Аксион», трибун стадиона «Динамо», Детского реабилитационного центра в столице Удмуртии.

В 2002 году ему было присвоено звание «Лауреат Государственной премии Удмуртской Республики в области архитектуры»

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