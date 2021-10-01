Коронавирус в Удмуртии: как культурные учреждения готовятся к введению новых антиковидных мер

Театры Удмуртии готовы к новому сезону и ждут зрителей Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 5 октября 2021 года дети до 18 лет смогут посещать любые мероприятия на территории республики только при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. Некоторые родители восприняли эту новость весьма неоднозначно.

«Зачем тогда мой 16-летний сын получал «Пушкинскую карту», если сейчас у него не будет возможности пойти на спектакль или в музей, – задает вопрос Ксения в социальных сетях IZHLIFE. – Каждый раз сдавать ПЦР-тест – так себе удовольствие, так что мы лучше переждем эти ограничения, благо есть Интернет».

И если у детей, по сути, вариантов только два (ПЦР-тест или отказ от мероприятий), то у взрослых непривитых ижевчан есть еще один – вакцинация. На 28 сентября по официальным данным в Удмуртии привито только 42 % населения. А формирования коллективного иммунитета необходимо 80 %.

Безусловно, правительство республики, введя подобные ограничения, рассчитывает на то, что вакцинация будет вестись более высокими темпами. Но помогут ли эти меры улучшить статистику?

Темпы вакцинации ниже, чем ожидалось Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО ДУМАЮТ ГОРОЖАНЕ

Мы спросили у горожан в социальных сетях IZHLIFE, готовы ли они привиться ради любви к спорту и искусству, и 12 респондентов ответили отрицательно (30 сентября 2021 года). Другие горожане поддержали их комментарии «лайками».

«Ну и ладно, нам есть чем заняться дома, да и побольше будем гулять на свежем воздухе», – сообщают одни. Другие рассказали, что уже сдали билеты на предстоящие спектакли.

БУДЕТ ЛИ ОТТОК ЗРИТЕЛЕЙ

Театральное сообщество, стоит отметить, чувствует себя вполне уверенно и паниковать на фоне введения новых антиковидных мер не собирается. Билеты действительно сдают (при этом возмещается полная стоимость), но их тут же раскупают.

«Наш зритель в любом случае останется с нами, так что мы на позитиве, – считает заместитель директора драмтеатра Евгения Рогожкина. – Практически все наши актеры привиты, и мы считаем, что люди должны вакцинироваться».

Кинозалы переживают непростые времена Фото: Архив «КП» в Ижевске

В гораздо худшем положении оказались кинотеатры. В одном из них нам сообщили, что в сентябре наполняемость зала в сутки не превышала 11 % от общего количество мест, а с 5 октября ситуация усугубится еще больше.

«Вряд ли люди пойдут вакцинироваться для того, чтобы ходить в кино, на концерты и спектакли. Эта мера совершенно точно не оправдает возложенной на нее миссии, лишь нанесет еще больший ущерб и без того плачевному финансовому состоянию бизнеса. И почему вдруг решили, что вакцинированный человек менее заразен для окружающих?», – недоумевают предприниматели.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Некоторые представители бизнеса решили помочь своему зрителю и организуют целые акции. К примеру, известный в республике продюсер и организатор различных мероприятий Борис Рубиновский сообщил, что перед концертами в ДК «Аксион» и «Металлург» будет проводиться экспресс-тестирование на COVID-19.

Тест стоимостью 350 рублей будет готов уже через 10 минут, но пройти его, во избежание очередей, рекомендуется заранее. Специальные выездные лаборатории будут работать у входа в ДК с 12 часов дня. Также ПЦР-тест при предъявлении билета на концерт можно будет сделать за полцены в одной из частных лабораторий города.

Можно долго спорить о том, насколько действенными будут введенные в Удмуртии ограничения. Однако они есть, и с этим придется смириться. Выбор нам в любом случае предоставлен, остается только сделать его.

Напомним, что новые антиковидные меры введены в республике с 29 сентября. Ранее мы рассказали о работе общепита в новых условиях.

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