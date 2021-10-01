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ЗДОРОВЬЕ1 октября 2021 14:11

Коронавирус в Удмуртии: как культурные учреждения готовятся к введению новых антиковидных мер

С 5 октября посещать кинотеатры, концерты и театры смогут только вакцинированные и официально переболевшие
Наталья Зиятдинова
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Театры Удмуртии готовы к новому сезону и ждут зрителей

Театры Удмуртии готовы к новому сезону и ждут зрителей

Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 5 октября 2021 года дети до 18 лет смогут посещать любые мероприятия на территории республики только при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов. Некоторые родители восприняли эту новость весьма неоднозначно.

«Зачем тогда мой 16-летний сын получал «Пушкинскую карту», если сейчас у него не будет возможности пойти на спектакль или в музей, – задает вопрос Ксения в социальных сетях IZHLIFE. – Каждый раз сдавать ПЦР-тест – так себе удовольствие, так что мы лучше переждем эти ограничения, благо есть Интернет».

И если у детей, по сути, вариантов только два (ПЦР-тест или отказ от мероприятий), то у взрослых непривитых ижевчан есть еще один – вакцинация. На 28 сентября по официальным данным в Удмуртии привито только 42 % населения. А формирования коллективного иммунитета необходимо 80 %.

Безусловно, правительство республики, введя подобные ограничения, рассчитывает на то, что вакцинация будет вестись более высокими темпами. Но помогут ли эти меры улучшить статистику?

Темпы вакцинации ниже, чем ожидалось

Темпы вакцинации ниже, чем ожидалось

Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЧТО ДУМАЮТ ГОРОЖАНЕ

Мы спросили у горожан в социальных сетях IZHLIFE, готовы ли они привиться ради любви к спорту и искусству, и 12 респондентов ответили отрицательно (30 сентября 2021 года). Другие горожане поддержали их комментарии «лайками».

«Ну и ладно, нам есть чем заняться дома, да и побольше будем гулять на свежем воздухе», – сообщают одни. Другие рассказали, что уже сдали билеты на предстоящие спектакли.

БУДЕТ ЛИ ОТТОК ЗРИТЕЛЕЙ

Театральное сообщество, стоит отметить, чувствует себя вполне уверенно и паниковать на фоне введения новых антиковидных мер не собирается. Билеты действительно сдают (при этом возмещается полная стоимость), но их тут же раскупают.

«Наш зритель в любом случае останется с нами, так что мы на позитиве, – считает заместитель директора драмтеатра Евгения Рогожкина. – Практически все наши актеры привиты, и мы считаем, что люди должны вакцинироваться».

Кинозалы переживают непростые времена

Кинозалы переживают непростые времена

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В гораздо худшем положении оказались кинотеатры. В одном из них нам сообщили, что в сентябре наполняемость зала в сутки не превышала 11 % от общего количество мест, а с 5 октября ситуация усугубится еще больше.

«Вряд ли люди пойдут вакцинироваться для того, чтобы ходить в кино, на концерты и спектакли. Эта мера совершенно точно не оправдает возложенной на нее миссии, лишь нанесет еще больший ущерб и без того плачевному финансовому состоянию бизнеса. И почему вдруг решили, что вакцинированный человек менее заразен для окружающих?», – недоумевают предприниматели.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ

Некоторые представители бизнеса решили помочь своему зрителю и организуют целые акции. К примеру, известный в республике продюсер и организатор различных мероприятий Борис Рубиновский сообщил, что перед концертами в ДК «Аксион» и «Металлург» будет проводиться экспресс-тестирование на COVID-19.

Тест стоимостью 350 рублей будет готов уже через 10 минут, но пройти его, во избежание очередей, рекомендуется заранее. Специальные выездные лаборатории будут работать у входа в ДК с 12 часов дня. Также ПЦР-тест при предъявлении билета на концерт можно будет сделать за полцены в одной из частных лабораторий города.

Можно долго спорить о том, насколько действенными будут введенные в Удмуртии ограничения. Однако они есть, и с этим придется смириться. Выбор нам в любом случае предоставлен, остается только сделать его.

Напомним, что новые антиковидные меры введены в республике с 29 сентября. Ранее мы рассказали о работе общепита в новых условиях.

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