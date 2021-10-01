Глава Минобразования Удмуртии: «Эпидситуация будет рассматриваться еженедельно»

В школах сохраняется режим повышенной готовности. Фото: архив КП

По итогам совещания с Минпросвещения и Роспотребнадзором Минобнауки Удмуртии решило не переводить школы республики на дистанционное обучение. Об этом на брифинге сообщила министр образования региона Светлана Болотникова.

«Сейчас мы не переходим на дистанционное обучения, но я хотела бы акцентировать внимание на том, что еженедельно на оперативном штабе эпидситуация будет рассматриваться, вопрос будет решаться в еженедельном режиме в зависимости от эпидситуации и уровня вакцинации», - заявила она.

Руководителям образовательных организаций рекомендовали сохранять режим повышенной готовности. Обязательно разведение потоков учащихся, будь то столовая или какие-то мероприятия (исключая массовые) или вход в школу. Также на входе необходимо замерять температуру. В здании должны присутствовать дозаторы с дезинфицирующей жидкостью, все поверхности должны обрабатываться средствами дезинфекции, а помещения – проветриваться. Педагоги обязаны носить маски.

Кроме того, должны работать рециркуляторы воздуха, - министр отметила, что сейчас ими обеспечены все детские сады, школы и ссузы республики.

По ее словам, на сегодняшний день в Удмуртии на карантин закрыли 3 школы и 1 детский сад, а также 273 класса. По ОРВИ закрыто 172 класса.

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