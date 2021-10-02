Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболел 261 человек

Побит очередной рекорд по заболеваемости. Фото: Амир Закиров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 2 октября в Удмуртии выявлен 261 новый случай коронавируса (новый антирекорд). В числе заболевших 67 детей до 14 лет и 36 человек старше 65 лет. К сожалению, второй день подряд фиксируют 25 смертей.

272 человека выздоровели, их выписали.

6 812 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 1 677 - в состоянии средней степени тяжести, 512 – в тяжелом состоянии.

Всего на 2 октября в Удмуртии зарегистрировано 53 975 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 43 458 человек выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 076 смертей.

Вакцинированы 398 588 жителей Удмуртии. Из них 327 273 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 45 093 человека.

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