Писатель Алексей Иванов приедет в Удмуртию

Встреча состоится 14 октября. Фото: ivanproduction.com/
14 октября в концертном зале Музея-усадьбы Чайковского в Воткинске состоится встреча (6+) с известным русским писателем и сценаристом Алексеем Ивановым. Как сообщили в пресс-службе Музея, в центре обсуждения будет тема «Феномен горнозаводской цивилизации».
Алексей Иванов – автор разножанровых бестселлеров «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Золото бунта», «Общага на крови», «Пищеблок», «Тени тевтонов». Часть из них экранизирована.
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