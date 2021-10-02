Блогеры из Санкт-Петербурга отремонтировали кабинет школы в Можгинском районе Удмуртии

Ремонт продлился неделю. Фото: скриншот из видео

Мария и Арина, основательницы проекта «Сменка», который поддержал сам Артемий Лебедев, на безвозмездной основе отремонтировали кабинет школы в селе Можга. Заявку на участие в проекте подала школьный психолог Анна, у которой здесь учится сын Егор, а через два года будет учиться дочь Катя. Как сообщается в группе проекта во «ВКонтакте», она подала заявку на участие в конкурсе в последний момент и совсем не ожидала победы в отборе. Тем не менее, выбор девушек пал именно на эту школу.

В видеозаписи сравнивается кабинет до и после ремонта. Фото: скриншот из видео

«Анне не нравилось, что класс для ее детей похож на советскую больницу, где пол скрипит, а стены выглядят облезлыми», - говорится в видеоролике, который был выпущен после завершения ремонта.

В видеозаписи сравнивается кабинет до и после ремонта. Фото: скриншот из видео

В ремонте девушкам из Санкт-Петербурга помогали местные жители. Работы продлились всего неделю, однако в результате кабинет выглядит «как в журналах про элитные школы» (цитата Анны из интервью в группе проекта). Судя по видеоролику, дети и родители остались очень довольны результатом, а некоторые не смогли сдержать слез радости.

Интересно, что ради проекта «Сменка» девушкам пришлось продать свою квартиру.

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