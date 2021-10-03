Расписание электричек в Казань и Кизнер изменится 5 октября в Удмуртии

Расписание электричек в Казань изменится 5 октября
Фото: Архив КП
5 октября в Удмуртии, Татарстане и Кировской области изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пассажирская компания «Содружество».
Изменения в графике связаны с ремонтом на перегоне Кукмор — Коинсар. Расписание станет другим у следующих поездов:
— № 6371 сообщением Ижевск – Кизнер;
— № 6372 сообщением Кизнер – Ижевск;
— № 6379 сообщением Кизнер – Вятские Поляны;
— № 6423 сообщением Кизнер – Казань;
— № 6923 сообщением Кизнер – Казань;
— № 6924 сообщением Казань – Кизнер;
— № 6933 сообщением Ижевск – Кизнер.
Отклонения от постоянного расписания могут составить от трех до сорока минут. Информацию уточняйте по телефону 8 (937) 625-04-33 или на сайте компании.
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