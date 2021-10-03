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Происшествия3 октября 2021 11:23

36-летнего жителя Удмуртии задержали по подозрению в незаконном хранении наркотиков

Он забрал вещество через закладку
Анастасия Захарова
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За хранение наркотиков задержали жителя Сарапула

За хранение наркотиков задержали жителя Сарапула

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле задержали 36-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Задержанный — работник одного из предприятий Сарапула. Ранее он был судим за кражу.

Мужчина пояснил, что купил вещество весом 1,17 г через интернет-магазин, а забрал через закладку.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ – «незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

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