На три года осудили жительницу Удмуртии, истязавшую двоих сыновей

Жительница Удмуртии выгоняла детей на холод, била их и приковывала металлическими цепями

Кезский районный суд вынес приговор 37-летней местной жительнице, которая истязала своих двоих детей 2011 и 2013 года рождения. Об этом сообщается на сайте суда.

Подсудимая систематически избивала сыновей и издевалась над ними. Например, зимой 2019 года она вывела их в сени и долго держала на холоде. А летом 2019 года она приковала их металлическими цепями в надворных постройках и продержала их так длительное время. В октябре 2020 года она ударила детей плеткой и ремнем. 31 декабря 2020 одного из детей выгнали из дома, хотя на улице было холодно. Та же история повторилась в феврале. Были случаи, когда женщина била сына линейкой по ладони и не пускала детей в дом в апреле.

Подсудимая полностью признала вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: чистосердечное раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, смерть близких родственников, состояние здоровья подсудимой и ее сожителя, сложные условия жизни и воспитания в детстве, положительные характеристики по месту работы и по месту жительства, наличие почетной грамоты и поощрений по месту работы, участие в конкурсной деятельности ребенка. Ее приговорили к 3 годам 2 месяцам и 10 дням лишения свободы с условно испытательным сроком два года.

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