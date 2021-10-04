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Телевидение4 октября 2021 7:31

Юная ижевчанка стала звездой телешоу «Лучше всех!»

Она приготовила во время съемок хворост
Алена Юрьева
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Ижевчанка стала участницей шоу «Лучше всех!». Фото: скриншот видео

Ижевчанка стала участницей шоу «Лучше всех!». Фото: скриншот видео

Трехлетняя ижевчанка Рамина Нуриманова стала участницей телепрограммы Максима Галкина «Лучше всех!» (6+) на Первом канале. На шоу она приготовила татарское блюдо — кош теле, или хворост.

«Ведем активный образ жизни. Рамина еще и обливается холодной водой с четырех месяцев», — рассказал в студии папа девочки Рамиль Нуриманов в ответ на вопрос ведущего о том, как семья поддерживает хорошую физическую форму с дочкой-кондитером.

Ранее отец Рамины принял участие в программе «Поле чудес» (16+).

Сказочный кондитер Рамина Нуриманова на Пером канале, Лучше всех!
Источник: https://www.1tv.ru/shows/luchshie-deti-strany-obedinyaytes/vystupleniya/skazochnyy-konditer-ramina-nurimanova-luchshe-vseh-fragment-vypuska-ot-03-10-2021

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