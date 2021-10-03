Граффити с Дерябиным появилось на ул. 9 Января в Ижевске

Граффити с Дерябиным появилось по адресу ул. 9 Января, 171. Фото: https://vk.com/faritgubaew

На улице 9 Января, 171 закончили рисовать портрет основателя города Дерябина. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Около дома на ул. 9 Января начали убирать леса. Фото: https://vk.com/faritgubaew

Граффити выполнили в пиксельной технике, как и портрет П. И. Чайковского, расположенный на соседнем доме. Но, в отличие от композитора, этот рисунок стал цветным: такой вариант предпочли горожане. Для портрета использовали 35 оттенков краски. Автором граффити стал художник Дмитрий Костицын.

Портрет Дерябина появился рядом с изображением Чайковского. Фото: https://vk.com/faritgubaew

Фарит Губаев напомнил, что ранее в Индустриальном районе появилось еще и изображение Евгения Драгунова по адресу ул. Дзержинского, 11. В следующем году серию портретов исторических личностей продолжат, но с героем пока не определились.

Ранее сообщалось, что два граффити с оружейниками появились на фасаде одного из домов рядом с Вечным огнем.

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