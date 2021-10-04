Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 276 человек

Рекорды по заболеваемости и смертности вновь обновились. Фото: Алена Селезнева
Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 4 октября в Удмуртии выявлено 276 новых случаев коронавируса (новый антирекорд). В числе заболевших 23 детей до 14 лет и 63 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 27 смертей (также антирекорд).
192 человека выздоровели, их выписали.
6 625 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 813 - в состоянии средней степени тяжести, 541 – в тяжелом состоянии.
Всего на 4 октября в Удмуртии зарегистрировано 54 519 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 43 972 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 128 смертей.
Вакцинированы 398 588 жителей Удмуртии. Из них 327 273 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 45 093 человека.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Итоги недели в Ижевске: новые антиковидные ограничения в Удмуртии и пьющая многодетная семья из Сарапула в эфире федерального канала
Коронавирус в Удмуртии: как культурные учреждения готовятся к введению новых антиковидных мер