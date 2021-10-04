Новый рекорд: за последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 276 человек

Рекорды по заболеваемости и смертности вновь обновились. Фото: Алена Селезнева

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 4 октября в Удмуртии выявлено 276 новых случаев коронавируса (новый антирекорд). В числе заболевших 23 детей до 14 лет и 63 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 27 смертей (также антирекорд).

192 человека выздоровели, их выписали.

6 625 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1 813 - в состоянии средней степени тяжести, 541 – в тяжелом состоянии.

Всего на 4 октября в Удмуртии зарегистрировано 54 519 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 43 972 человека выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 2 128 смертей.

Вакцинированы 398 588 жителей Удмуртии. Из них 327 273 прошли через оба этапа вакцинации. Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» получили 45 093 человека.

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